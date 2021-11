Suspeito é preso com cédulas falsas em São José do Belmonte

Na manhã desta quarta-feira (17), por volta das 10h00, ocorreu uma apreensão de cédulas falsas em São José do Belmonte, No Sertão Central. O caso aconteceu no Centro da cidade.

De acordo com as informações, os Policiais Militares do 14°BPM durante patrulhamento foram solicitados pela vítima informando que o imputado havia tentando comprar uma cartela da Sorte do Sertão, com uma cédula falsa de R$ 100,00 (cem reais).

Ao ser realizada a abordagem foi encontrado com o acusado 04 (quatro) cédulas falsas do mesmo valor. As partes foram conduzidas, juntamente com o material apreendido, até a DPC local para medidas julgadas cabíveis.

Do Nayn Neto