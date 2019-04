Suspeito invade casa e rouba R$ 1,5 mil para pagar conta em espetinho

Um suspeito de arrombamento e assalto foi preso em flagrante após ter invadido a casa da companheira, uma idosa de 67 anos, no bairro São Cristóvão, em Serra Talhada, no Sertão, e roubar um cheque de R$ 1,5 mil, no último sábado (30). O crime poderia ter saído impune, no entanto, o motivo que levou Jorge Ricardo Pereira Gomes, de 30 anos, ao delito acabou o denunciando. O cheque foi encontrado em um espetinho e, minutos depois, ele foi preso na Rua Lindinalva Nunes.

De acordo com o proprietário do Espetinho dos Amigos, o suspeito havia passado a noite bebendo no local, mas disse estar sem dinheiro e ficou devendo a conta. Em seguida, voltou com o cheque para pagar a dívida. A prisão foi realizada pela guarnição tática da Polícia Militar. O caso foi levado para a Delegacia de Serra Talhada, onde o suspeito foi autuado em flagrante. Foi instaurado um inquérito para investigar o caso de roubo e receptação.