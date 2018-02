Suspeito morre e sete são presos após troca de tiros em operação da PM no Grande Recife

Um homem morreu e outros sete foram presos suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas nesse sábado (17), em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. Policiais militares faziam uma operação no local e, durante a abordagem, houve reação dos suspeitos, iniciando a troca de tiros.

Os policiais tinham a informação de que um homem, suspeito de liderar uma quadrilha de tráfico de drogas, estava escondido na comunidade da Portelinha, no bairro de Matriz da Luz. Foram mobilizadas equipes do 2º e do 20º Batalhão, além do Grupamento Tático Aéreo (GTA), para efetuar a prisão.