Suspeitos de assalto a carro-forte são mortos durante troca de tiros com a polícia em Salgueiro

Dois homens morreram e dois foram presos durante troca de tiros com policiais da Força-tarefa Bancos, nesta quarta-feira (18), na região do Sítio Quixaba, a 15 km do município de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. Entre os presos, de acordo com a a Secretaria de Desenvolvimento Social de Pernambuco (SDS), está o chefe da quadrilha. Outros dois suspeitos fugiram e estão sendo procurados. Durante a ação, foram apreendidas armas de grosso calibre.