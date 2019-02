Suspeitos de cometer homicídio no Ceará são presos em Salgueiro

Dois homens foram presos nessa quinta-feira (31), na BR-116, próximo ao Conjunto Habitacional Santo Antonio, em Salgueiro, Sertão de Pernambuco. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), Luan Manoel Antonio, 19 anos, e Leonardo Francisco Antonio, 27 anos, haviam acabado de cometer um homicídio e uma tentativa de homicídio na cidade de Penaforte, no Ceará. Os dois estavam tentando fugir em uma motocicleta, quando foram presos.

Os suspeitos foram presos através de uma parceria entre as Polícias Militares de Pernambuco e Ceará. Após receber as informações de que Luan Manoel e Leonardo Francisco estavam fugindo em direção Salgueiro, a PM pernambucana fez um bloqueio na BR-116. Os homens foram presos com a arma utilizada no crime.

Luan Manoel e Leonardo Francisco foram presos em flagrantes e encaminhados para a delegacia da cidade de Brejo Santo, no Ceará. Segundo a PM do Ceará, os crimes foram cometidos contra Rômulo Belarmino dos Santos, 49 anos, que morreu no local, e Wiliames Siqueira dos Santos, 28 anos, que foi atingido na cabeça e levado para o hospital. Não temos informações sobre o estado de saúde dele. (G1)