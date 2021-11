Suspeitos de envolvimento em desaparecimento de homens em Petrolina são presos

Nesta quinta-feira (11), a Polícia Civil informou que um ano e sete meses após o desaparecimento de José Raimundo da Silva Barbosa e Emerson Diego Meirelles Macedo Silva, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, dois mandados de prisão foram cumpridos contra suspeitos de envolvimento no caso.

De acordo com informações da polícia, as investigações apontam que os presos agiram a mando de um terceiro homem que teve um desentendimento com um dos desaparecidos.

Um dos suspeitos já estava preso em Juazeiro, na Bahia. O outro foi encaminhado para o Presídio Edvaldo Gomes, onde fica à disposição da justiça. A identidade dos presos não foi divulgada.

Entenda o caso

Emerson Diego Meirelles Macedo Silva, de 37 anos e José Raimundo da Silva Barbosa, de 43, estão desaparecidos desde o dia 4 de abril de 2020, quando saíram juntos em uma moto vermelha, com placa KHA-0966, do Residencial Vivendas, onde residiam e eram vizinhos.

De acordo com relatos das famílias, Emerson teria chamado José Raimundo para ir buscar uma moto que havia comprado.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Emerson já tinha passagem pela polícia por tentativa de furto, e foi diagnosticado com transtorno bipolar.

Ele estava afastado das atividades que exercia como motorista pelo INSS, devido a crises que provocam episódios de depressão, euforia e obsessão por compras. Com informações do G1

Do Nayn Neto