Suspeitos de explodir carro-forte na Bahia são presos em Pernambuco com cédulas queimadas e carros roubados

Quatro homens suspeitos de ter explodido um carro-forte na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia, foram presos na terça-feira (17) na cidade de Petrolina, em Pernambuco. A informação foi divulgada pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), nessa quarta-feira (18).

De acordo com a SSP, no momento da prisão, o grupo estava com algumas cédulas queimadas, equipamentos para adulteração de chassis de veículos, além de quatro carros roubados.

Já em uma casa ligada aos suspeitos, na cidade de Juazeiro, conforme a SSP, foram achadas três armas — um fuzil 762, uma espingarda calibre 12 e uma pistola ponto 40.

Os homens foram identificados como Ricardo Lopes Silva, de 29 anos, Rair Félix Caetano, de 28, José Nílton dos Reis Souza, de 26, e Cicero Souza Cajarana, de 33.

Os suspeitos e os carros apreendidos em Petrolina foram apresentados em uma delegacia da cidade. Já as cédulas foram encaminhadas para Juazeiro, onde já estavam as armas. A SSP-BA não divulgou quanto em dinheiro foi localizado com os suspeitos e nem se eles serão transferidos para a Bahia.

As prisões ocorreram durante uma operação conjunta da qual participaram a Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Caatinga), a Rondesp/Norte, a 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro), a Polícia Federal e a Polícia Militar de Pernambuco.

O ataque ao carro-forte ocorreu no dia 11 de abril, em um trecho da BR-407. Na ocasião, os criminosos atravessaram um caminhão e um carro na rodovia, para impedir a passagem no local. Na fuga, os suspeitos abandonaram um outro carro utilizado por eles. Dentro do veículo, a polícia encontrou explosivos. (G1)