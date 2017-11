Suspeitos de homicídio e atentado em Serra Talhada, são presos em São José do Belmonte

Na tarde desta quarta-feira (29), uma ação envolvendo BEPI, Polícia Civil e Polícia Federal, culminou na prisão de três suspeitos do tiroteio ocorrido na manhã de ontem (28), na oficina de ‘barão’, no bairro São Cristóvão, em Serra Talhada.

Segundo a Polícia Militar, após tiroteio que vitimou três pessoas na cidade de Serra Talhada, na data do dia 28/11/2017, montou-se uma Operação conjunta entre o BEPI, Polícia Civil e cooperação da Policia Federal, onde se iniciou buscas ininterruptas aos autores do homicídio e tentativas. Na manhã desta quarta-feira (29), após longa campana do policiamento no Sítio Siqueira, na Zona Rural de São José do Belmonte, logrou êxito ao prender os suspeitos: Ewerton Pablo de Souza, 24 anos, Antonio Domingos de Menezes Neto, 35 anos e P.P.B, 46 anos. Dois deles foram reconhecidos por uma das vítimas. No momento da prisão, foi encontrado em poder do trio, 04 (quatro) armas de fogo, sendo 03 (três) de uso restrito e 206 (duzentas e seis) munições de vários calibres (inclusive de uso restrito), além de uma caminhonete, com queixa de roubo.

Todos os suspeitos, juntamente com o material apreendido foram apresentados na Delegacia de Policia Civil de Serra Talhada, para as providências de praxe.

De Nayn Neto