Suspeitos de integrar quadrilha de assaltantes são presos no Sertão de PE

Quatro homens suspeitos de cometer assaltos em municípios do Sertão de Pernambuco foram presos no início deste sábado, por volta das 0h30, próximo ao Assentamento Catalunha da Pista, na zona rural de Lagoa Grande. De acordo com a polícia, o grupo havia arrombado um posto de combustível, por volta das 20h30 da sexta-feira (16), no Assentamento Vitória 01, em Santa Maria da Boa Vista.

No momento da prisão, Iran Silva Dias, Cléber Ribeiro Oliveira, 26 anos, Tiago da Silva Dias, 26 anos e José Wilson Silva dos Santos, 21 anos, estavam em um veículo que foi abordado pela polícia. Os suspeitos informaram que vinham da cidade de Jeremoabo, na Bahia.

Durante buscas no veículo, os policiais encontraram três armas de fogo em um compartimento secreto na caixa de som. As armas eram duas pistolas calibre 380, uma com 15 munições e 10 munições, e um revólver calibre 38, com numeração raspada.

Além das armas, também foram encontrados uma caixa de moedas do posto arrombado, um coldre de perna para pistola, um coldre de perna em polímero, um carregador de pistola 380 vazio, mais 13 munições de revólver de calibre 38 intactas, um pé de cabra (ferramenta usada para arrombamento), dois canivetes, uma faca, dois relógios de pulso, duas correntes douradas, três papelotes de cocaína, uma balaclava camuflada, quatro celulares, uma carteira com um cartão do Banco Bradesco e R$ 1.000,45 em espécie. (G1)