Suspeitos de invadir hospital particular são presos em Caruaru

Três homens que invadiram e efetuaram disparos de arma de fogo no Hospital Unimed no último sábado (11) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, foram detidos nessa terça-feira (14). De acordo com a Polícia Militar, a prisão aconteceu no Centro de cidade e foi efetuada pelo Batalhão Integrado Especializado de Policiamento (BIESP) e o 4º Batalhão.