Suspeitos de praticar assaltos no Sertão de PE são presos

A polícia prendeu nessa quinta-feira (5) três homens suspeitos de praticar assaltos no município de Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco. De acordo com informações da Polícia Civil, os principais pontos de ação da quadrilha eram a Estrada da Marreca, no Bairro José Lustosa e na BR- 428.

Segundo a polícia, a desarticulação do grupo começou com a apreensão de diversas armas de fogo. Em seguida, os membros da quadrilha foram identificados, entre eles um menor de idade. Um dos membros da organização já estava preso desde o início deste mês, quando foi autuado em flagrante pelo crime de roubo, praticado contra um mercadinho no Bairro José Lustosa.

As investigações continuam para identificar mais crimes praticados pela quadrilha. A Polícia Civil pediu à população que, em caso de reconhecimento de algum integrante do grupo em outros crimes, denunciem ou façam o registro do Boletim de Ocorrência (BO), para de que o caso seja apurado. (G1)