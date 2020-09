Suspeitos de roubar caminhonete de luxo são apreendidos com arma em Custódia

Um jovem de 25 anos e um adolescente de 17 foram apreendidos com um revólver e munições, no último domingo (27) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-232, em Custódia, no Sertão de Pernambuco. Eles são suspeitos de participar do assalto a uma caminhonete de luxo, realizado horas antes em Belo Jardim, no Agreste do estado.

Os policiais receberam informações de que um carro popular havia sido utilizado no assalto e realizaram buscas. O veículo suspeito foi localizado com o pneu furado no acostamento da rodovia. O motorista e o passageiro foram abordados e uma arma foi encontrada dentro do automóvel.

A caminhonete foi encontrada abandonada, em uma estrada de terra em Sertânia, também no Sertão. A Polícia Militar avistou o veículo e informou à PRF de Cruzeiro do Nordeste.

O adolescente admitiu que havia participado do assalto, mas o motorista não assumiu o envolvimento. A caminhonete, o carro, a arma e os suspeitos foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Arcoverde. (G1)