Suspeitos de roubarem 30 mil de correspondente bancário são presos em Serra Talhada

Na manhã dessa terça-feira dia (18), Policiais Civis e Militares da equipe Malhas da Lei da AIS 21, com apoio de Policiais Militares do 14° BPM, cumpriram um mandado de prisão exarado pelo Juízo de Direito da Comarca de Flores, no Sertão do Pajeú, em desfavor de: JONES JOSÉ FREIRE DE SÁ, pela prática de roubo e uso de arma de fogo na cidade de Calumbi no mês de maio de 2019, em cujo inquérito o Delegado Germano Ademir representou pela prisão preventiva do imputado.

Ainda de acordo com a polícia, vale ressaltar que o imputado é investigado por vários assaltos a banco no Estado de Pernambuco e em outros estados, sendo ainda detido de posse de armas de fogo, fato pelo qual está sendo autuado em concurso com mais dois comparsas de assalto, JULIANO e LEANDRO.

A PM detectou um quarto envolvido, que ao perceber a aproximação do policiamento se evadiu do local, foram feitas diligências, porém sem êxito.

Após a realização dos procedimentos cartorários, o preso foi interrogado e encaminhado à Cadeia Pública local, ficando a disposição da justiça pública.

Do Povo com a Notícia