Suspeitos de sequestrar motorista de táxi são detidos no Sertão de Pernambuco

Na tarde desta terça-feira (23), dois homens suspeitos de sequestrar motorista de taxi, foram presos em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com informações, equipes da 7ª CIPM realizavam o patrulhamento na cidade quando avistaram ocupantes de um veículo Prisma em atividade suspeita. Ao se aproximarem do carro, o motorista tentou empreender fuga, porém foi impedido pelo efetivo policial.

Após a realização de busca pessoal e no veículo, foi encontrado um revólver calibre 38 e três munições intactas, além do cartão bancário do motorista de táxi.

A vítima informou aos policiais militares que, por volta das 6h30 da terça, estava trabalhando no ponto da Rodoviária de Petrolina quando o grupo pediu uma corrida até Lagoa Grande e ao chegarem na Serra da Santa, distrito de Petrolina, anunciaram o assalto.

O taxista foi obrigado a realizar transações bancárias, após ser ameaçado de morte com arma de fogo.

Os envolvidos já tinham passagem pelo sistema prisional e estavam com mandado de recolhimento por quebra do regime semiaberto, expedido pela 4ª Vara Regional da Execução Penal do Estado de Pernambuco.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Judiciária para serem tomadas as medidas cabíveis perante a Lei. Informações Blog Francisco Brito

Do Nayn Neto