Polícia prende trio suspeito de ter matado e enterrado homem no quintal de casa em Serra Talhada

No início da tarde desse sábado (11), um policial militar, lotado no 8º BPM em Salgueiro, estava em seu horário de almoço, quando se dirigia para sua residência, quando recebeu o chamado de um amigo, dizendo que um homem acusado de homicídio na cidade de Serra Talhada se encontrava nas proximidades do posto imperador em Salgueiro, onde de imediato o PM atendeu a ocorrência e ao chegar no local deu ordem de prisão ao acusado, que foi identificado como Antônio Francisco da Silva, vulgo Antônio de Zefa.

O acusado se encontrava na companhia de mais duas pessoas, uma delas é Elias Silva Santos, dono de uma enorme ficha criminal, a outra pessoa era uma mulher que não teve seu nome revelado. As investigações apontam que o trio participou do homicídio contra João Pereira, 39 anos, que foi encontrado enterrado no quintal de uma casa, no final da tarde da última quinta-feira (10), no bairro São Cristóvão, em Serra Talhada.

Antônio de Zefa é considerado um assassino muito perigoso, acusado de assassinar sete pessoas. Ele estuprava as vítimas e depois assassinava, esquartejava o corpo e enterrava, assim como fez com a vitima João Pereira.

Via Blog Sertão Central

