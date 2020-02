Suspeitos roubam R$ 40 mil de loja em Serra Talhada

Suspeitos roubaram R$ 40 mil de uma loja de tacógrafos na madrugada da quarta-feira (19) no bairro São Cristóvão, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a polícia, os suspeitos teriam arrombado o cofre que havia dentro do estabelecimento e levaram dinheiro. Ainda de acordo com informações repassadas para a polícia, os homens teriam usado ferramentas que estavam guardadas na própria empresa para abrir o cofre.

A Delegacia de Polícia de Serra Talhada está investigando o caso. Nenhum suspeito foi preso até o momento.

Com informações de Orlando Santos