Suspeitos são detidos com mais de 6 kg de maconha no Sertão de PE

Três suspeitos foram detidos por tráfico de drogas durante operação em Orocó, no Sertão pernambucano, nessa sexta-feira (8). Segundo informações da Polícia Militar (PM), durante rondas na zona rural, a equipe percebeu um veículo em atitude suspeita. No carro estavam três homens.

A polícia abordou o veículo e revistou os suspeitos. Foram encontrados R$ 618 em espécie e dois celulares. Com um dos suspeitos, estava uma pequena porção de maconha pronta para o consumo pesando cerca de 1,6 gramas. Após realizar uma busca no veículo, foi encontrado um saco plástico no porta-malas com cerca de seis quilos e 100 gramas de maconha pronta para o consumo.

Os suspeitos, juntamente com o material, foram conduzidos para a Delegacia de Polícia de Cabrobó, também no sertão do estado, para serem tomadas as medidas cabíveis.

Do NE10 Interior