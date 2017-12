Suspeitos são presos com cocaína e munições em Serra Talhada

Na noite desse sábado (02), Policiais Militares do 14º BPM apreenderam cocaína e munição em poder de três homens, suspeitos de tráfico de drogas na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, o fato aconteceu na rua São Tomé, quando o efetivo do GATI estava realizando rondas e abordou dois homens que estavam em uma motocicleta Biz, em atitude suspeita. Durante a abordagem, foi encontrado com J.A.S., 31 anos, seis papelotes de cocaína e um valor de R$ 250,00; com I.G.I.M., 20 anos, também foi encontrado a quantia de R$ 250,00. Os suspeitos disseram aos policiais que eram usuário de droga. Durante a conversa, o telefone de um dos suspeitos tocou, era a pessoa identificada como J.N.F., 29 anos, perguntado pelo seu produto. O policiamento conseguiu localizar J.N.F. e ao abordá-lo foi encontrado a quantia de R$ 1.534,00. O suspeito não soube explicar a origem do dinheiro. Na continuidade das diligências, os policiais ainda apreenderam 05 munições, cal. 380, intactas, na residências de J.A.S.

Saturada as buscas, todos os suspeitos, juntamente com o material apreendido, foram conduzidos e entregues na Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, para as providências cabíveis.

De Nayn Neto