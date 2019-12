Suspeitos são presos em União dos Palmares, AL, com produtos furtados em PE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, nessa segunda-feira (9), que cinco pessoas foram presas na noite da sexta (6) com dezenas de produtos furtados em lojas de um shopping comercial de Caruaru, em Pernambuco. A prisão aconteceu em um trecho da BR-104 no município de União dos Palmares, na Zona da Mata de Alagoas.

Segundo a PRF, os agentes fizeram a abordagem ao veículo onde estavam cinco pessoas após perceberem que o grupo buscava um desvio na rodovia para evitar passar na frente da Unidade Operacional de Polícia (UOP) da Polícia Federal.

Assim, ao revistar o veículo e os ocupantes, foram localizadas dezenas de sacolas plásticas onde estavam peças de vestuário, bolsas, calçados, faqueiros e outros itens; muitos deles com o dispositivo de segurança das lojas.

Questionados pelos agentes, uma das passageiras confessou que já havia sido presa pelo mesmo motivo e que as mercadorias haviam sido furtadas de um shopping no município de Caruaru.

No relato, ela disse ainda que três dos integrantes do grupo ficaram responsáveis por burlar o sistema de segurança das lojas e furtar as peças, enquanto os outros dois foram buscá-los de carro. As mercadorias furtadas seriam posteriormente revendidas em Maceió.

Os presos foram encaminhados para delegacia regional da Polícia Civil em União dos Palmares. Eles deverão responder por furto a estabelecimento comercial e associação criminosa. (G1)