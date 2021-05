Susto ao descobrir cobra na churrasqueira

Mais uma cobra foi encontrada por moradores em Serra Talhada, desta vez na Rua Fiscal Leopoldo no Bairro do Alto da Conceição, uma moradora se deparou com uma cobra dentro de uma churrasqueira que estava na sala da sua casa, moradores foram chamados para a retirada da mesma, a proprietária da residência afirma que crianças brincavam na sala, quando uma delas viu a cobra colocar a cabeça por uma das frestas da churrasqueira.

“O susto foi grande, mas nada de grave aconteceu”, afirmou a moradora.