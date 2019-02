Tarifa de embarque tem aumento médio de 4,52% no terminal rodoviário de Serra Talhada

Entram em vigor, a partir desta sexta-feira (1º), os novos valores das tarifas de embarque em seis terminais rodoviários de Pernambuco. As taxas sofreram um aumento médio de 4,52%, que foi homologado pela Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe).

Os novos valores passam a ser cobrados em unidades administradas pela empresa Socicam. Entre elas estão: o Terminal Antônio Farias (TIP), na Zona Oeste do Recife, e cinco no interior: Caruaru e Garanhuns, no Agreste, Petrolina, Serra Talhada e Arcoverde, no Sertão.

As tarifas de embarque em terminais rodoviários são cobradas de acordo com alguns critérios. Entre eles, está a distância percorrida pelo ônibus.

No caso de uma viagem entre municípios, com distância de até 50 quilômetros, por exemplo, a tarifa aumenta de R$ 0,50 para R$ 0,53.

Para quem vai pegar um ônibus interestadual para viajar entre 50 quilômetros e 100 quilômetros, a taxa de embarque sai de R$,095 para R$ 1.

As tarifas de embarque para viagens intermunicipais com distâncias entre 100 quilômetros e 200 quilômetros passam de R$ 2,40 para R$ 2,50.

Para as viagens intermunicipais de mais de 200 quilômetros, a tarifa de embarque sai de R$ 6 para R$ 6,30. Nas viagens entre estados, a taxa sai de R$ 6 para R$ 6,30.

A resolução número 139 da Arpe foi publicada no Diário oficial de Pernambuco, nesta sexta. Segundo ela, o reajuste foi autorizado para “compensar a inflação registrada no período entre outubro de 2017 e 30 de setembro de 2018.”

Os outros seis grandes terminais rodoviários de Pernambuco não sofreram o reajuste de tarifa homologado pela Arpe.

Segundo a agência, as unidades de Gravatá e Limoeiro, no Agreste, Salgueiro, Araripina e Petrolândia, no Sertão, além de Palmares, na Zona da Mata Sul, são administradas pelo governo do estado.

“A Arpe regula os contratos com a empresa que tem a concessão para administrar os seis terminais. As unidades da EPTI (Empresa Pernambucana de Transportes Intermunicipais) não sofreram aumento”, afirmou o diretor de regulação da agência, Frederico Artur Maranhão. (G1)