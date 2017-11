Tarifa de embarque tem reajuste de 7,85% em seis terminais rodoviários de Pernambuco, inclusive em Serra Talhada

Com reajuste médio de 7,85%, a tarifa de embarque de seis terminais rodoviários em Pernambuco fica mais cara a partir do dia 26 deste mês. O reajuste vai impactar as viagens com percursos acima de 100 quilômetros.

A homologação foi publicada no Diário Oficial do estado pela Agência de Regulação dos Serviços Delegados de Pernambuco (Arpe) nesta terça-feira (21).

O reajuste é cobrado de acordo com a quilometragem rodada pelo ônibus. Para coletivos que percorrem até 50 quilômetros, como nas viagens entre o Recife e Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata, o valor não muda e o passageiro segue pagando R$ 0,50.

A mudança acontece para as viagens a partir de 100 quilômetros. O passageiro paga, atualmente, R$ 2,20 e vai passar a pagar R$ 2,40. Para as viagens muito longas, com 200 quilômetros ou mais, a taxa de embarque custa R$ 5,55. Vai passar para R$ 6. Um exemplo é o percurso entre o Recife e Petrolina, no Sertão pernambucano.

O preço na tarifa sobe nos terminais rodoviários administrados pela empresa Socicam. São eles: o de Arcoverde, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Recife e Serra Talhada.

De acordo com a Arpe, o reajuste acontece para compensar os efeitos da inflação dos períodos de 1º de outubro de 2008 a 31 de outubro de 2009; e de 1º de junho de 2016 a 30 de setembro de 2017.

Tarifa de embarque dos Terminais Rodoviários Distância Valor atual Valor reajustado Até 50 km R$ 0,50 R$ 0,50 De 50 km a 100 km R$ 0,90 R$ 0,90 De 100 km a 200 km R$ 2,20 2,40 Acima de 200 km R$ 5,55 R$ 6 Interestadual R$ 5,55 R$ 6

O valor é reajustado anualmente com base na variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em agosto, a agência autorizou reajuste de 3,6% no valor das passagem de ônibus intermunicipal. Na ocasião, a Arte alegou que o objetivo era garantir o equilíbrio financeiro.

Os novos valores das tarifas levam em conta vários aspectos. Entre eles estão a quantidade de quilômetros rodados e as condições das estradas. O preço também varia conforme a qualidade do serviço prestado. Como por exemplo, se o ônibus tem banheiro ou se é leito.

Do G1 Pernambuco