Tatu ferido é encontrado dentro de bolsa em veículo no Sertão de PE

Um tatu foi encontrado no domingo (30) em um veículo na BR-428 em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o animal estava em posse do motorista do carro e apresentava ferimentos na pata. Ele estava sendo transportado em uma bolsa no interior do veículo.

Durante as fiscalizações, a PRF constatou que o motorista do carro não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o licenciamento do veículo estava atrasado. Segundo a PRF, o motorista informou que havia encontrado o tatu às margens da rodovia e pego o animal para comer.

O homem foi levado para a delegacia, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). O animal foi encaminhado ao Centro de Conservação e Manejo de Fauna da Caatinga (CEMAFAUNA), em Petrolina. O veículo foi recolhido ao pátio.

De acordo com o Código Penal Brasileiro, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar amostras da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente é considerado crime ambiental. (G1)