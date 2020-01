Taxa de Bombeiros tem reajuste de 3,27% em Pernambuco

A Taxa de Fiscalização e Utilização dos Serviços Públicos, de competência do Corpo de Bombeiros Militar, sofreu reajuste de 3,27% em Pernambuco. Os novos valores passaram a vigorar nessa quarta-feira (1º).

De acordo com o decreto publicado no Diário Oficial de 31 de dezembro de 2019, o pagamento da taxa dos Bombeiros pode ser efetuado em cota única ou em parcelas de valores iguais.

O atraso ou inadimplência podem gerar uma multa de 10% do valor. Os débitos anteriores a 2020 devem ser regularizados no site dos Bombeiros.

No caso de imóveis residenciais, os valores da Região Metropolitana Recife da Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio diferem do restante dos municípios do estado. Confira:

Taxa para imóveis residenciais de qualquer natureza no Grande Recife

Imóveis com área construída Valor Até 50,00 m² R$ 0 De 50,01 m² até 80,00 m² R$ 102,22 De 80,01 até 120,00 m² R$ 125,58 De 120,01 até 160,00 m² R$ 151,86 De 160,01 até 200,00 m² R$ 186,92 De 200,01 até 300,00 m² R$ 239,47 De 300,01 até 1000,00 m² R$ 318,32 Acima de 1.000,00 m² (para cada m²) R$ 0,31 Tipo apartamento até 50m² R$ 102,22 Garagens autônomas em edifícios-garagem R$ 61,35

Imóveis residenciais de qualquer natureza em outros municípios de Pernambuco Imóveis com área construída Valor Até 50,00 m2 R$ 0 De 50,01 até 80,00 m² R$ 70,07 De 80,01 até 120,00 m² R$ 84,70 De 120,01 até 160,00 m² R$ 105,13 De 160,01 até 200,00 m² R$ 128,49 De 200,01 até 300,00 m² R$ 166,47 De 300,01 até 1.000,00 m² R$ 224,89 Acima de 1,000 m² (para cada m²) R$ 0,25 Tipo apartamento até 50m² R$ 70,07 Garagens autônomas em edifícios-garagem R$ 61,35

No Diário Oficial, é possível consultar os valores da taxa para imóveis comerciais e industriais, no Grande Recife e nas demais regiões do estado. Investimentos O Corpo de Bombeiros informou, nesta quarta (1º), que investiu R$ 4,6 milhões em equipamentos, comprados, no fim de 2019, com os recursos provenientes da taxa. A corporação disse ter recebido, em dezembro, viaturas, drones, botes e outros equipamentos para utilização na rotina das equipes, no estado. Os novos equipamentos serão utilizados para combate a incêndios e para resgate de vítimas em todos os tipos de acidentes terrestres e aquáticos, segundo os bombeiros. Do G1