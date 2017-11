Taxa de desemprego em Pernambuco no terceiro trimestre de 2017 é a maior do Brasil, diz IBGE

Em Pernambuco, a taxa de desemprego no terceiro trimestre de 2017 foi a maior verificada no país. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), divulgados nesta sexta-feira (17) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estado superou os 12,4% registrados nacionalmente e atingiu 17,9%, o que corresponde a 734 mil pessoas sem ocupação nos meses de julho, agosto e setembro deste ano.

Em segundo e terceiro lugares, estão os estados do Amazonas, com 16% da população desocupada, e de Alagoas, com 15,9% de desocupados. Se comparado com o trimestre anterior de 2017, o resultado de 17,9% representa uma melhora para Pernambuco, já que a taxa de desocupação entre os meses de abril e junho no estado foi de 18,8%. Em relação ao terceiro trimestre de 2016, no entanto, houve um aumento de 2,6%.

No Recife, a taxa de desocupação do terceiro trimestre de 2017 foi de 14,9%, superando os 14,5% registrados no segundo trimestre e os 14,2% do primeiro trimestre do ano. O percentual registrado entre os meses de julho e setembro também é o mais expressivo dos últimos cinco anos. A taxa de desocupação na capital pernambucana supera, inclusive, os 14,8% do Nordeste, que teve o percentual mais alto entre todas as regiões do país.