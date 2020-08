TCE suspende pagamentos do Governo do Estado para construção do Hospital de Campanha em Serra Talhada

O Tribunal de Contas de Pernambuco determinou a suspensão dos pagamentos de contratos do Governo do Estado para a construção do Hospital de Campanha em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, para atender casos graves da Covid-19.

Por meio de nota, o Governo de Pernambuco informou que vem trabalhando com transferência, fornecendo documentos e prestando os devidos esclarecimentos ao TCE dentro dos prazos estabelecidos. O Governo disse também que vai suspender os pagamentos dos contratos, até que haja a decisão do Tribunal de Contas.

Segundo o levantamento do TCE, o valor para a construção do hospital, que fica ao lado do Hospital Governador Eduardo Campos, foi firmado no valor de pouco mais R$ 1.327.000. Na análise dos pagamentos, ainda de acordo com o TCE, foram encontrados indícios de sobrepreço, além de um possível prejuízo aos cofres públicos.

O contrato foi firmado com licença de licitação por causa da situação de emergência de saúde pública, provocada pela pandemia do novo coronavírus. O Tribunal de Contas determinou a suspensão dos pagamentos pendentes, até que o Governo comprove as correções. (G1)