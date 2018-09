Técnico do Serrano confia na classificação e critica arbitragem da A2

O Serrano está fora da zona de classificação para a segunda fase. Em terceiro, o Jumento de Aço está a dois pontos da próxima fase. Para o técnico Robério Souza, erros de arbitragem interferiram na posição da equipe na tabela.

– São erros que influenciam no resultado. Isso não existe. Os árbitros que estão apitando, atuam no sub-20. Interpretação zero e mal colocados. Campeonatos de base são diferentes dos profissionais.

O treinador ainda reforçou o objetivo de avançar e disse que a ausência de vitória está incomodando o grupo.

– Só depende da gente. O time está vivo na competição. Precisamos ganhar um jogo para não depender de resultados. O nervosismo de não vencido ainda atrapalha um pouco.

O Serrano encara o Petrolina neste domingo, às 15h, no estádio Paulo Coelho, pela quinta rodada da A2.

Do Globo Esporte