Técnico lamenta jogar longe de casa e diz que Serrano está pronto para estreia

O Serrano vai estrear na Série A2 do Campeonato Pernambucano. Apesar de ter o mando de campo, o jogo será longe do Pereirão. O estádio não recebeu o alvará de liberação da Federação Pernambucana de Futebol (FPF). A partida contra o Petrolina será neste domingo, às 15h, no estádio Vianão, em Afogados da Ingazeira.

Técnico do Jumento de Aço, Robério Souza lamentou jogar longe do torcedor, mas disse que a equipe está focada.

– Pesa o fator torcida. Mas a expectativa é a melhor possível. Esperamos que no segundo jogo já possamos estar no Pereirão. Independente de onde estrear, nossa equipe está focada em fazer uma boa apresentação e conquistar o resultado positivo.

O treinador também disse que conhece o adversário e assistiu ao duelo contra o 1º de Maio.

– Estive na estreia deles. É um time bem armado e tem peças interessantes. Trabalhamos durante a semana para neutralizar os pontos fortes deles. Espero que tudo dê certo no Vianão.

A partida vai ser transmitida pela rádio Vilabela FM 94,3 de Serra Talhada, com a Equipe Bola na Rede a partir das 15h00.

Link para ouvir o jogo: http://vilabelafm.com.br/ao-vivo/