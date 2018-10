Técnico lamenta queda de rendimento do Serrano, mas espera tranquilidade da equipe no jogo de volta

O Serrano até saiu na frente no jogo de ida da semifinal da Série A2, mas sofreu o gol de empate nos minutos finais jogando com o mando de campo. Agora o foco é conseguir a vaga na decisão contra o Centro Limoeirense na casa do adversário.

Quem vencer está na final. Em caso de outro empate, a disputa vai para os pênaltis. O técnico Robério Souza espera uma equipe com menos erros do que no jogo de ida.

– O time em determinado momento esteve bem, mas caiu no segundo e nessa queda ficamos muito atrás. O resultado poderia ter sido melhor se também não fosse o erro do juiz. Meu time está tranquilo, consciente e podemos fazer uma melhor partida em Limoeiro.

O Jumento de Aço passou por uma situação idêntica nas quartas de final contra o Íbis. Após o empate em casa a vaga foi decidida na partida de volta. Segundo Robério, a tranquilidade da equipe ajuda nesses momentos.

– A postura vai ser a mesma do jogo com Íbis. Vamos marcar em cima, diminuir os espaços e esperamos a mesma intensidade, com equilíbrio. Uma equipe equilibrada pode decidir o jogo a qualquer momento.

Centro Limoeirense e Serrano jogam na sexta-feira (26), às 20h, no estádio José Vareda. Quem passar encara o Petrolina na final.