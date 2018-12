O presidente Michel Temer (MDB) assinou a extradição do ex-terrorista italiano Cesare Battisti um dia após decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Fux que autorizou sua prisão.

Battisti encontra-se foragido, segundo a Polícia Federal.

Agentes fazem buscas para tentar encontrar o estrangeiro, que mora em Cananeia (SP), mas não está em casa.