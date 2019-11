Tentativa de assalto deixa três mortos e três feridos na BR-232

Uma tentativa de assalto na madrugada deste domingo (17) deixou três mortos e três feridos em Sairé, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cinco suspeitos em uma caminhonete tentaram roubar na BR-232 uma kombi que estava com oito passageiros a caminho de Santa Cruz do Capibaribe, também no Agreste.

Ainda segundo informações da PRF, três suspeitos na carroceria da caminhonete e dois homens dentro do veículo. Eles atiraram na kombi e acertaram o ombro do motorista, que perdeu o controle do veículo e colidiu na lateral da caminhonete.

Um dos homens que estava na carroceria da caminhonete e o motorista da kombi morreram no local. Outro suspeito de assalto morreu a caminho do hospital e um terceiro foi socorrido para o hospital de Bezerros. O motorista e o passageiro da caminhonete fugiram. Duas mulheres que estavam na kombi ainda sofreram ferimentos leves. A Polícia Civil investiga o caso. (G1)