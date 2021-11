Tentativa de homicídio é registrada em Serra Talhada

Na noite deste domingo (14), uma mulher, identificada por Fátima Priscila, sofreu uma tentativa de homicídio ao reagir um assalto.

De acordo com populares, a jovem estava na Praça Lampião, em Serra Talhada, próxima ao Arena Pub, quando foi anunciado o assalto.

A vítima jogou o celular e saiu correndo, levando os bandidos a dispararem vários tiros, acertando de raspão na cabeça e região da coxa da vítima.

Após o ocorrido, populares acionaram a Polícia Militar, que rapidamente chegou ao local e socorreu a vítima para o Hospital Agamenon Magalhães- Hospam, com sinais vitais.

A Polícia Militar está na área realizando as buscas, na captura dos autores do crime.

A redação entrou em contato com o Hospam e obteu mais informações sobre o estado de saúde da vítima, sendo informado que a vítima teve alta e passa bem. Entramos em contato com as Polícias Civil e Militar para informações sobre os agressores.

Em breve teremos mais informações sobre o caso.

Do Nayn Neto