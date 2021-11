Terceiro irmão saiu pouco antes de crime que vitimou dois em Carnaíba

A reportagem da Rádio Pajeú trouxe detalhes do duplo homicídio registrado no sábado em Carnaíba, quando foram assassinados o ex-policial militar José Hylton Oliveira Lima, de 38 anos, o Hitinho e Ailton Hítalo Oliveira de Lima, 29 anos.

Eles foram assassinados com características de execução próximo à prefeitura do município. Segundo apurou a emissora junto à Polícia Civil, um terceiro irmão, identificado como Hygor, saiu pouco antes do local para comprar um lanche e por isso escapou.

Cada um recebeu dois disparos de arma calibre 38. Hiltinho foi atingido no coração morreu no local. O irmão, Hítalo, recebeu dois tiros na região do abdomen e morreu no Hospital Zé Dantas. Um disparo perfurou seu pulmão. Preliminarmente, fala-se em homens em uma moto, mas a informação não foi confirmada. Uma arma estava de posse de um dos irmãos mortos.

A Polícia já possui a dinâmica do crime e a Seccional de Afogados da Ingazeira vai entrar nas investigações, sob comando do delegado Ubiratan Rocha. “As vítimas tinha histórico mas ainda é cedo pra falar de alguma coisa. Temos que dar uma resposta a familiares e à sociedade. No decorrer das investigações teremos mais informações”, limitou-se a dizer o Delegado.

Do Nill Júnior