Tia diz que suspeito de degolar sobrinha em PE tomava remédios controlados

A irmã do suspeito de degolar a sobrinha de oito meses afirmou que o irmão tomava remédios controlados e fazia três dias que ele não tomava o medicamento. O homem é suspeito matar a menina após mantê-la em cárcere privado nessa quinta-feira (26) no sítio Taquara, em Altinho, no agreste pernambucano.

Em entrevista à TV Jornal, a irmã dele contou que o suspeito tomava há cinco anos remédios controlados e nunca teve surtos. “Ele nunca teve surtos. Às vezes falta o medicamento dele, quando não tem no posto. São tem de três a quatro tipos e não temos dinheiro. Já faz três dias que ele não estava tomando o medicamento, então ele surtou. Eu estava em Caruaru quando minha mãe me mandou mensagem pedindo para eu ir para lá. Quando cheguei lá, já me deparei com a situação”, afirma ela.

Do NE10 Interior