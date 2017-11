Timbu cai de teto de restaurante e clientes cantam hino do Náutico

Os clientes do Spettus Steak House, localizado no Derby, região central do Recife, passaram por uma situação inusitada na noite desta quinta-feira (10). Uma parte do teto do restaurante desabou durante o jantar e um timbu caiu no meio do restaurante.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, um cliente registrou a movimentação. No vídeo é possível ver o animal em cima de uma geladeira do restaurante. Os clientes, bem humorados, começam a entoar o hino do Náutico, time que tem o timbu como mascote.

Segundo a assessoria do restaurante, não chegaram a acionar o Corpo de Bombeiros para remover o timbu porque o animal se assustou com a movimentação e saiu correndo.

Esclarecimento

Em nota, o Grupo Spettus afirmou que seus restaurantes seguem um rigoroso padrão de qualidade. De acordo com a assessoria de imprensa, acredita-se que o animal teria tido acesso à estrutura acústica do espaço, formada por um material bastante leve, através das árvores que existem ao redor.

Confira a nota na íntegra:

O Grupo Spettus esclarece que todas as suas casas seguem um rigoroso padrão de qualidade, a fim de promover o máximo de conforto e segurança aos seus clientes. Em relação ao episódio ocorrido na noite da última terça feira (7), no Spettus Derby, onde um timbu caiu do teto da casa, o restaurante informa que possui uma estrutura acústica, formada por camadas de lã de vidro no teto, material bastante leve. O animal, comum em nossa cidade, possivelmente teve acesso à casa pelas árvores ao redor do restaurante. Reforçamos o nosso compromisso com o público em promover serviços de qualidade e deixamos claro que esse foi um fato isolado, em mais de três décadas de serviços prestados aos pernambucanos.