Tio mata sobrinha de oito meses degolada em Altinho, no Agreste de PE

No município de Altinho, Agreste do Estado de Pernambuco, um crime violento mobilizou os moradores. Uma bebê de oito meses foi morta pelo tio na manhã desta quinta-feira (26), por volta das 7h40. A criança foi degolada e tinha cortes pelo corpo.

Segundo os familiares, o tio chegou em casa por volta das 2h com o estado muito agressivo e quebrando os móveis do local. Os pais da vítima, então, saíram de casa com medo das atitudes e deixaram a menina dentro de casa. Foi quando o homem se aproveitou da situação e ficou trancado com a criança no banheiro da residência.

Logo após, o 4° Batalhão da Polícia Militar (BPM) foi acionado para a solução do caso. A equipe de Caça Homicida também foi entrou em ação e fez a primeira intervenção.

Com a ajuda do 1°BIEsp, Corpo de Bombeiros do local e a equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope), as equipes negociaram com o suspeito para abrir a porta e entrar na residência. Foi este o momento em que a polícia conseguiu entrar e percebeu que a criança estava morta.

Segundo o delegado Eduardo Sunaga, responsável pelo caso, o indivíduo aplicou seis cortes na vítima entre as regiões do tórax, pescoço e abdômen, utilizando um pedaço de cerâmica.

De acordo com o tenente-coronel Luíz Claudio Brito, ainda não é possível identificar a a motivação do crime. “Os detalhes ainda não são possíveis de serem respondidos.”

O suspeito está na Delegacia de Plantão de Caruaru, sendo autuado pelo crime de homicídio qualificado pelo meio cruel. A audiência de Custódia está marcada para esta sexta-feira (27) no Fórum de Caruaru.

Da Folha de PE