Tiririca se envergonha do Congresso e sai da política

Tiririca, o segundo deputado mais votado do Brasil e palhaço de profissão, anunciou nesta quarta-feira (6) que deixará a vida pública por se sentir decepcionado e envergonhado com os bastidores do Congresso Nacional.

“O que eu vi nos sete anos aqui, eu saio totalmente com vergonha. Não vou generalizar, não são todos”, afirmou neste que foi seu primeiro e último discurso, ante uma Câmara quase vazia.

Com a frase “você sabe o que faz um deputado federal? Eu também não sei, vote em mim que eu te conto” e o slogan “pior que tá, não fica”, Tiririca teve um ótimo resultado nas urnas em 2010 e se tornou o deputado mais votado naquelas eleições, com mais 1,3 milhão de votos. Em 2014, Francisco Silva, seu nome de batismo, foi o segundo, com um milhão de votos.

Já na Câmara, se pronunciou a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016, e este ano apoiou dar prosseguimento às denúncias da Procuradoria-Geral da República contra Michel Temer.

“Seria hipócrita se eu saísse daqui e não falasse realmente que estou decepcionado, decepcionado com a política brasileira, decepcionado com muitos de vocês, muitos”, afirmou, visivelmente emocionado.

Em sua fala de menos de 10 minutos, Tiririca assegurou que o Legislativo “trabalha muito e produz pouco”. Acrescentou que ele mesmo não fez muito, “mas pelo menos fiz o que me pagam para fazer, estar aqui e votar de acordo com o povo”.

Segundo uma contagem da imprensa em 2016, Tiririca – o primeiro palhaço de profissão eleito para o Congresso – foi um dos três deputados que não faltaram a nenhuma sessão desde 2010.

No discurso, afirmou ter sofrido discriminação de colegas legisladores “com fichas mais sujas que pau de galinheiro. Têm mais de cinco processos por desvio de dinheiro público e vêm falar o que?”.

Mais da metade dos deputados do Congresso foram condenados ou respondem a processos judiciais, segundo dados de 2016 da ONG Transparência Brasil.

Popular no Brasil, Tiririca era na tarde desta quarta-feira um dos assuntos mais comentados no Twitter no país.

Do Estado Minas