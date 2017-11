Tentativa de homicídio deixa três homens feridos em Serra Talhada

Atualizado às 14h20 desta terça-feira (28)

Uma tentativa de homicídio deixou três pessoas feridas na manhã desta terça-feira (28) em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, o crime aconteceu por volta das 10h50 quando dois homens armados invadiram a oficina e atiraram contra os mecânicos e clientes que estavam no local. As vítimas foram socorridas para o Hospital Regional Agamenon Magalhães (HOSPAM), onde se encontram no bloco cirúrgico daquele nosocômio. O estado de saúde das vítimas é grave.

De acordo com a Polícia Civil, uma das vítimas é natural da cidade de Floresta.