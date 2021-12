TJPE cancela solenidade com Pedro Eurico

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) cancelou a solenidade de entrega da Medalha de Mérito Desembargador Nildo Nery dos Santos e do Prêmio de Justiça Social, prevista para a próxima sexta-feira (10). O presidente da Comissão de Direitos Humanos do TJPE, desembargador Bartolomeu Bueno de Freitas, informou ao Blog sobre a decisão tomada há pouco.

O então secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Eurico, estava entre os convidados. Diante da denúncia da ex-esposa, a economista Maria Eduarda Marques de Carvalho, de que sofreu agressões e ameaças de morte dele, a cerimônia do Tribunal passou a sofrer críticas.

Bartolomeu, no entanto, afirma que a homenagem se direcionava a oito programas sociais da pasta. “Pedro Eurico não ia receber nada do TJPE ou da Comissão, e sim a Secretaria. Como ele foi exonerado ontem, nem iria à solenidade”, explica.

Ainda de acordo com Bartolomeu, a medida foi tomada em conjunto com o presidente do TJPE, desembargador Fernando Cerqueira, para evitar mal-entendido. “A gente não poderia adivinhar dois dias antes porque ele recebeu todos os prêmios possíveis na área de Direitos Humanos e o evento estava programado há vários meses. Pedro Eurico era o braço-direito de Dom Helder e lançou um livro com duas mil pessoas no Palácio dos Manguinhos [sede da Cúria Metropolitana]. Ninguém podia imaginar”, continua.

Bartolomeu Bueno informa que as medalhas serão entregues individualmente aos homenageados, em data a ser definida. Entre os agraciados com a Medalha Nildo Nery dos Santos, estão a vice-governadora, Luciana Santos, os prefeitos João Campos (Recife), Lupércio Nascimento (Olinda), Raquel Lyra (Caruaru) e Miguel Coelho (Petrolina), entre outros.

