Tomografia aponta sinais de melhora de Alexandre Farias, diz hospital

No início da noite dessa quinta-feira (21) foi divulgado o novo boletim médico com o estado de saúde de Alexandre Farias. Uma nova tomografia do crânio foi realizada e apontou “melhoras no edema cerebral, sem evidências de áreas isquêmicas, herniações, novos sangramentos e/ou lesões cerebrais secundárias”.

O apresentador está internado desde o sábado (16) quando foi vítima de bala perdida no Alto do Moura, em Caruaru, Agreste de Pernambuco. Ainda segundo o boletim, Alexandre Farias está evoluindo dentro de esperado ao processo de retirada da sedação.

Uma nova atualização do quadro clínico do apresentador será divulgada na manhã desta sexta-feira (22), durante uma coletiva de imprensa.

Entenda o caso

O apresentador do ABTV 2ª edição, da TV Asa Branca, foi vítima de uma bala perdida na noite do sábado (16) no bairro Alto do Moura, em Caruaru. O ator e jornalista tinha apresentado o telejornal e, quando saiu, foi jantar em um supermercado da cidade. Ele ia para a casa dele quando foi atingido por um disparo na cabeça. De acordo com informações da Polícia Militar, assaltantes estavam em um carro roubado quando houve perseguição e troca de tiros.

Na fuga, os bandidos ainda atropelaram os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que estavam em uma ocorrência no local. Uma das auxiliares de enfermagem foi atingida.

Alexandre Farias foi socorrido em estado grave para o Hospital Regional do Agreste (HRA) e em seguida transferido para hospital Unimed, também em Caruaru.

Do G1 Caruaru