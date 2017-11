Torcedor ateia fogo ao próprio corpo após derrota do Sport para o Botafogo

Um torcedor do Sport Clube do Recife, ainda não identificado, ateou fogo no próprio corpo após derrota do time para o Botafogo, na noite desta quarta-feira (8). A informação veio da Polícia Militar (PM), que conduziu o homem para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, região central do Recife.

De acordo com o hospital, ele estava sem documentos quando deu entrada na unidade de saúde. O Sport perdeu com um placar de 2×1 para o time carioca, jogando no próprio estádio, na Ilha do Retiro. O resultado colocou o rubro-negro na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série A.

Outras informações sobre o caso serão esclarecidas em coletiva na manhã desta quinta-feira (9).

Da Folha de Pernambuco