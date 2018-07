Torcedor símbolo do Santa Cruz, Bacalhau morre aos 77 anos em Garanhuns

O Santa Cruz perdeu nesta quarta-feira (04) um de seus torcedores mais folclóricos. Jairo Mariano da Silva, o Bacalhau, morreu no Hospital Regional Dom Moura (HRDM), em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, após complicações pulmonares. Ele estava internado na unidade de saúde há aproximadamente uma semana.

O Tricolor do Arruda utilizou as redes sociais para expressar o luto. Em uma publicação no Twitter oficial, o clube decretou luto de três dias.

O sepultamento de Bacalhau será nesta quinta-feira, no Cemitério São Miguel, em Garanhuns. Ele sofria de Alzheimer e em 2017 passou mais de um mês internado em um hospital particular do município.

Em nota, o Governo Municipal manifestou o pesar e reconheceu a importância histórica que a figura de Bacalhau representou para todo o território nacional, levando o nome de Garanhuns para todas as regiões do país pelo seu amor ao Santa Cruz. A bandeira de Garanhuns ficará hasteada a meio mastro até a próxima sexta-feira em sinal do decreto de luto oficial.

Do Globo Esporte