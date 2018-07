Torcedores brasileiros agridem repórter pernambucano da TV Globo na Rússia

O jornalista da Rede Globo André Gallindo foi vítima de agressões nesta segunda-feira (2) enquanto trabalhava no estádio em Samara, na Rússia, onde o Brasil venceu por 2 a 0 o México. Torcedores brasileiros, um deles com a camisa do Flamengo, tentaram atrapalhar a gravação do repórter pernambucano e depois jogaram um copo com cerveja nele. O copo teria provocado um corte no punho dele.

No ano passado, Gallindo lançou o livro “1987 – De fato, de direito e de cabeça”, que fala sobre o polêmico título do Brasileirão daquele ano. Após várias disputas judiciais, o título foi reconhecido como sendo para o Sport. No entanto, flamenguistas sempre brigaram pelo título.

Da Rádio Jornal