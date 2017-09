Trabalhadores dos Correios decretam greve por tempo indeterminado em Pernambuco

Após assembleia da categoria realizada na noite da última terça-feira (19), trabalhadores dos Correios decidiram entrar em greve por tempo indeterminado e cruzar os braços de imediato. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Empresa de Correios e Telégrafos em Pernambuco (Sintect-PE), uma nova assembleia deve ser realizada durante a tarde desta quarta (20).

O diretor do Sindicato, Luciano Silva, afirma que a retirada de direitos dos trabalhadores da empresa motivou a paralisação. “Há um processo de sucateamento da empresa. Desde 2011 não entram trabalhadores concursados e querem tirar direitos nossos do acordo coletivo de trabalho”, afirma. A redução da idade de dependentes – de 18 para seis anos de idade – e o fim da ginástica laboral são algumas das queixas da categoria.

Ainda de acordo com o sindicalista, as entregas de correspondências ficam comprometidas durante o período de suspensão das atividades. “Sabemos que a empresa monta um esquema para tentar diminuir o prejuízo, mas o movimento de greve é necessário e foi adotado em outros estados do país”, diz Silva, ressaltando ainda que avisou previamente a empresa.