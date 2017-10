Trabalhadores dos Correios encerram greve em Pernambuco

A pós assembleia realizada nessa sexta-feira (6), os funcionários da Empresa de Correios e Telégrafos optaram pelo fim da greve, deflagrada nacionalmente no dia 19 de setembro. A reunião foi realizada no centro do Recife, decretando que as atividades da categoria, que em Pernambuco tem cerca de 3,4 mil trabalhadores, retornem à normalidade a partir das 6h de segunda-feira (09).

A decisão foi tomada pela maioria dos presentes na reunião do Sindicato de Trabalhadores da ECT (Sindect-PE), com a aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) que prevê reajuste salarial e de benefícios de 2,07% (índice do INPC) e a reedição de cláusulas sociais.

Segundo o sindicato, com relação ao plano Postal Saúde, continua a redação do ACT 2016/2017 e continua a mediação do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Na quarta-feira (4) à tarde, uma proposta de acordo coletivo para os funcionários dos Correios foi proposta pelo TST. Os Correios já haviam informado que aceitaram a proposta e que aguardavam a decisão dos trabalhadores sobre o assunto. O prazo para os trabalhadores responderem se aceitavam ou não terminava nessa sexta.

Do G1 Pernambuco