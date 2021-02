Trabalhe na Ambev: Empresa abre 50 vagas de marketing para home office

Oportunidades para todo o Brasil

Criado em 2018, o estúdio Draftline possui em sua equipe 200 profissionais de sete estados do país. O projeto foi pensado para funcionar como uma estratégia de marketing da Ambev capaz de gerar novas ideias para a marca, com visão tática e de negócios.

Com vagas abertas para pessoas de todo o Brasil, independe da posição, as oportunidades no setor de estratégia são para trabalho remoto. Os cargos incluem contrações para estrategista pleno, criatividade e conteúdo, planejamento, insights de consumidor sênior, entre outros.