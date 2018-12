Tragédia envolvendo empresário serra-talhadense, seu filho e mais três parentes é destaque no Fantástico

Mais uma vez a ‘Tragédia de Milagres’, que resultou nas mortes do empresário serra-talhadense, João Batista Magalhães, de seu filho Vinícius Magalhães, da sua cunhada Claudineide Campos de Souza, do marido dela Cícero Tenório dos Santos e do filho do casal, Gustavo Tenório dos Santos, foi destaque nacional na Rede Globo.

O programa do Fantástico também repercutiu o massacre que aconteceu na última sexta-feira (07), na cidade de Milagres, no Sertão do Ceará. Confira abaixo a matéria completa, que foi ao ar nesse domingo (09).