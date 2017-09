Transferido de Caruaru para o Recife, jornalista Alexandre Farias está sedado na UTI, diz hospital

Após ser transferido do Hospital Unimed em Caruaru, no Agreste, para o Hospital Esperança Recife, onde chegou às 11h30 desta quinta-feira (28), o jornalista Alexandre Farias, de 39 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) “hemodinamicamente estável, sedado e em uso de ventilação mecânica”, segundo o boletim médico divulgado às 17h. O apresentador da TV Asa Branca, afiliada da TV Globo, foi ferido por bala perdida no Alto do Moura em 16 de setembro, após uma troca de tiros entre policiais e bandidos que estariam praticando roubos no local.

Ainda segundo o documento, assinado pela diretora médica do Hospital Esperança Recife, Dra. Adriana Passos, o transporte do jornalista de Caruaru até o Recife aconteceu “sem qualquer intercorrência”. No hospital localizado na capital pernambucana, ele é acompanhado por um neurocirurgião assistente. O próximo boletim médico está previsto para ser divulgado às 17h da sexta-feira (29).

Ainda segundo o documento, assinado pela diretora médica do Hospital Esperança Recife, Dra. Adriana Passos, o transporte do jornalista de Caruaru até o Recife aconteceu “sem qualquer intercorrência”. No hospital localizado na capital pernambucana, ele é acompanhado por um neurocirurgião assistente. O próximo boletim médico está previsto para ser divulgado às 17h da sexta-feira (29).

A transferência do paciente ocorreu por questões contratuais, já que havia um acordo para que, quando ele tivesse condições de ser transferido, fosse levado para um hospital que faz parte do plano de saúde ao qual está vinculado. A ambulância com o jornalista saiu do Hospital Unimed em Caruaru às 9h30 até o Aeroporto Oscar Laranjeira, de onde seguiu em um avião equipado com UTI, sendo acompanhado pelo irmão. A equipe neurológica que vem acompanhando o apresentador do ABTV 2ª Edição desde o início será a mesma que continuará o tratamento dele no Recife.

Do G1