TRE está com inscrições abertas para mesário voluntário nas eleições 2020 em Pernambuco

Os interessados em atuar como mesário voluntário nas eleições de 2020, podem preencher a ficha de inscrição que está disponível no site Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE). O candidato deve ter no mínimo 18 anos de idade e estar com situação regular na Justiça Eleitoral.

As inscrições podem ser feitas até o mês de julho. Os mesários que trabalham nas eleições têm alguns benefícios, como:

Dispensa do serviço pelo dobro de dias trabalhados como mesário;

Auxílio-alimentação para o dia da eleição;

Crédito em disciplinas de cursos em instituições de ensino superior;

Vantagem de desempate em concursos públicos, se houver previsão em edital;

Isenção de taxa de inscrição em concursos públicos estaduais.

De acordo com o TRE-PE, não podem ser mesários candidatos ou parentes de candidatos, membros de diretórios de partidos políticos, policiais ou funcionários de cargo de confiança do poder executivo.

Nesse ano, o certame elege vereadores e prefeitos. O primeiro turno ocorrerá em 4 de outubro e o segundo, no dia 25 do mesmo mês.