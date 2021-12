TRE-PE recebe Selo Diamante pela 3ª vez seguida

Conselho Nacional de Justiça divulgou nesta sexta (3) os resultados do Prêmio CNJ de Qualidade. Mais uma vez, Pernambuco se destacou

Pela terceira vez consecutiva, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) recebeu o Selo Diamante, a mais alta certificação concedida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O selo atesta a excelência do TRE-PE em diversos aspectos como produtividade, agilidade, qualidade da prestação jurisdicional, transparência e dados e tecnologia.

O resultado foi divulgado nesta sexta-feira (03) em videoconferância promovida pelo CNJ para revelar o desempenho dos tribunais. O resultado premia a todos aquelas pessoas que vestem a camisa da Justiça Eleitoral em Pernambuco.

Todos os tribunais participam do Prêmio CNJ de Qualidade, incluindo os tribunais superiores, os 27 Tribunais de Justiça (TJs), os cinco Tribunais Regionais Federais (TRFs), os 24 Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs), os 27 Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e os três Tribunais de Justiça Militar (TJMs) dos Estados.

Entre os TREs, os três que receberam o Selo Diamante são do Nordeste. Além de Pernambuco, estão entre os vitoriosos o TRE da Bahia e o de Alagoas. Pernambuco ficou com a pontuação de 87,90%, uma das mais altas entre todo os tribunais do País.

O prêmio leva em consideração o desempenho dos tribunais durante todo o ano de 2021, quando o TRE-PE foi presidido pelos desembargadores Frederico Neves e Carlos Moraes. Ambos já encerraram seu biênio na Corte Eleitoral, mas são os grandes responsáveis pela vitória.

O atual presidente, desembargador André Guimarães, fez questão de enaltecer tanto a atuação dos dois colegas desembargadores quanto a dos servidores do TRE-PE.

“Esse prêmio é fruto de um esforço conjunto que envolve magistrados e servidores da Justiça Eleitoral. O mérito de coordenar os trabalhos que levaram novamente à excelência é dos desembargadores Frederico Neves e Carlos Moraes”, disse. Na sala anexa ao gabinete da Presidência, secretários, assessores, a desembargadora Mariana Vargas e o presidente vibraram quando o nome do TRE-PE surgiu na tela ao lado do Selo Diamante. O presidente fez questão de telefonar para o colega Carlos Moraes para dar os parabéns.

O biênio do desembargador Carlos Moraes terminou na quinta-feira (2). Em vídeo, ele agradeceu aos servidores e servidoras, magistrados e magistradas e todos que se esforçaram em nome do eleitor pernambucano.

O diretor-geral, Orson Lemos, também agradeceu a todos que dedicaram tempo e muito trabalho para aprimorar ainda mais os serviços prestados pelo TRE de Pernambuco tanto na sede quanto nos cartórios eleitorais.

